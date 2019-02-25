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Порошенко оскорбил шахтеров, требовавших погашения долгов по зарплате
11:19
Фото: livejournal.com
Глава украинского государства позволил себе оскорбительные реплики во время общения с горняками, которые требовали погасить задолженности по заработной плате.
Видеокадры, сделанные во время визита Петра Порошенко в город Червоноград (Львовская область), позднее были выложены на портале YouTube.
Выступая перед львовскими горняками, украинский лидер Петр Порошенко попросил прокомментировать погашение долгов перед шахтерами первого вице-премьера страны Степана Кубива. При этом глава государства достаточно грубо ответил горнякам, которые выражали возмущение из-за сложившейся ситуации.
В ответ на очередной недовольный выкрик, раздавшийся из толпы, Порошенко приказал подвести к нему этого человека, а потом отметил, он "такой шахтер, как я балерина".
Напомним, не так давно Петр Порошенко вновь пожаловался, что не смог связаться с российским коллегой Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе. Слова, прозвучавшие в эфире телевизионного канала Fox News, стали поводом для очередной волны насмешек в Сети.
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