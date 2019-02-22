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Порошенко снова пожаловался на Путина, который не хочет с ним говорить
12:08
Фото: hronika.info
Глава украинского государства Петр Порошенко пожаловался, что не может никак связаться с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как передает РИА Новости, откровения иностранного политика стали поводом для очередной волны насмешек в Сети.
Украинский лидер Петр Порошенко вновь публично посетовал на то, что глава РФ Владимир Путин не ответил на его телефонный звонок. Порошенко пытался связаться с российским коллегой вскоре после инцидента в Керченском проливе. Как заявил президент Украины в эфире телевизионного канала Fox News, он много раз встречался с Путиным. Однако дозвониться до главы РФ именно в тот день он не смог.
По мнению интернет-пользователей, украинскому лидеру стоило бы следить за своими высказываниями в адрес Москвы, если Порошенко вообще рассчитывает на продолжение двустороннего диалога. Среди комментаторов нашлись и те, кто напомнил о словах президента к Федеральному собранию. По их словам, Владимир Путин вряд ли намерен общаться с политиками, которые "подхрюкивают" Соединенным Штатам.
Напомним, еще в конце прошлого года президент РФ заявил о том, что не намерен принимать телефонные звонки от Порошенко по причине того, что не собирается участвовать в его избирательной кампании.
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