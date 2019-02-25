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В Австралии сфотографировали «самого сексуального» самца коалы


10:43
В Австралии сфотографировали «самого сексуального» самца коалыФото: vk.me

Британский фотограф Росс Лонг, путешествуя по Австралии, смог запечатлеть забавного самца коалы.

Как передает Daily Mail, снимок животного в расслабленной позе сразу после публикации начал стремительно распространяться в Сети.

По словам Росса Лонга, самец коалы, замеченный им в кустарниках Квинсленда, оказался самой послушной моделью из всех, с кем он сотрудничал в прошлом. Обитающее на Золотом побережье Австралии животное, когда его увидел фотограф, сидел совершенно неподвижно. Поэтому Лонгу удалось сделать несколько очень удачных снимков

Фотограф полагает, что своей позой самец, вероятно, пытался привлечь внимание находившихся неподалеку от него самок. Лонг признался, что встреченный им зверек выглядел "круче, чем вечер пятницы, проведенный за сериалами Netflix". В Сети животное уже окрестили "самым сексуальным коалой".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

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