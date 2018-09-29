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Божена Рынска вышла замуж
29.9.2018 18:33
Фото: vesti.md
Светский обозреватель Божена Рынска узаконила свои отношения с медиаменеджером Игорем Малашенко, передают российские СМИ.
Сыграть свадьбу пара смогла после того, как избранник колумнистки наконец официально развелся с первой женой.
Как рассказала сама Божена Рынска на своей странице в Сети, мероприятие стало самой веселой и душевной свадьбой в Москве. Запись, которую опубликовала 43-летняя журналистка, прочитать смогли лишь счастливые пользователи, подписанные на ее инстаграм. Позже колумнистка рассказала о радостном событии и в фейсбуке, назвав себя "мадам Малашенко".
Блогер анонсировала материал о ее свадьбе в Татлере, ограничившись короткой записью. По ее словам, "это была самая веселая и душевная свадьба в Москве". Подготовка к ней заняла около двух недель.
Напомним, о романе журналистки с Игорем Малашенко, который старше ее на двадцать лет, пресса начала писать в 2012 году. Однако ранее Божена Рынска не могла сыграть свадьбу со своим избранником, так как он не оформил официально развод в первой женой.
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