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Божена Рынска вышла замуж


29.9.2018 18:33
Божена Рынска вышла замужФото: vesti.md

Светский обозреватель Божена Рынска узаконила свои отношения с медиаменеджером Игорем Малашенко, передают российские СМИ.

Сыграть свадьбу пара смогла после того, как избранник колумнистки наконец официально развелся с первой женой.

Как рассказала сама Божена Рынска на своей странице в Сети, мероприятие стало самой веселой и душевной свадьбой в Москве. Запись, которую опубликовала 43-летняя журналистка, прочитать смогли лишь счастливые пользователи, подписанные на ее инстаграм. Позже колумнистка рассказала о радостном событии и в фейсбуке, назвав себя "мадам Малашенко".

Блогер анонсировала материал о ее свадьбе в Татлере, ограничившись короткой записью. По ее словам, "это была самая веселая и душевная свадьба в Москве". Подготовка к ней заняла около двух недель.

Напомним, о романе журналистки с Игорем Малашенко, который старше ее на двадцать лет, пресса начала писать в 2012 году. Однако ранее Божена Рынска не могла сыграть свадьбу со своим избранником, так как он не оформил официально развод в первой женой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 204

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