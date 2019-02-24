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Тысячи сербов вышли на акцию протеста, требуя ухода Вучича


24.2.2019 12:28
Тысячи сербов вышли на акцию протеста, требуя ухода ВучичаФото: mk.ru

В столице Сербии вновь состоялась массовая антиправительственная акция, передает ТАСС.

Участники протестного митинга требовали возврата пенсий, урезанных из-за требований международных финансовых организаций, а также снятия с поста главы Минздрава Златибора Лончара.

В антиправительственной манифестации принимали участие несколько тысяч человек, заявили организаторы.

Митингующие по уже сложившейся традиции собрались возле здания философского факультета Белградского университета. После того, как выступили несколько ораторов, колонна начала движение по центру столицы Сербии.

Отмечается, что в этот раз манифестанты решили сменить маршрут движения - колонна прошла по Теразийскому тоннелю. Там состоялся перфоманс "тоннель лжи", включавший расклеенные снимки главы государства Александара Вучича с цитатами из выступлений сербского лидера.

По данным сербских СМИ, организаторы провели хорошую подготовку - во главе колонны ехали машины, с которых через звукоусиливающую аппаратуру раздавались звуки сербской рок-музыки. Проигрывались и "протестные" композиции, ставшие уже традиционными для Балкан.

Периодически белградские манифестанты делали остановки, во время которых били в барабаны и свистели в свистки, а также громко скандировали "Вучич - вор!" и зажигали фаеры. Потом собравшиеся вновь продолжали движение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 380

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