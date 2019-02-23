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Актер Панин заявил, что разделяет мнение Серебрякова
12:05
Фото: fedpress.ru
Как заявил российский актер Алексей Панин, сказанное Алексеем Серебряковым, который обвинил Россию в "развязывании войн", вполне понятно "каждому здравомыслящему человеку".
В интервью ТВЦ артист подчеркнул, что мнение коллеги "по какому-то стечению обстоятельств" полностью совпадает с его собственным.
Ранее Алексей Серебряков, выступая на форуме в Лондоне, обвинил Россию в разжигании военных конфликтов. Актер заявил, что Москва причастна к боевым действиям на территории Чечни, Грузии и Украины, а также в Сирии и ряде стран Африки. Кроме того, российские власти переписывают историю, заявил актер, покинувший страну несколько лет назад.
На слова Серебрякова уже отреагировали в Москве. В частности, певец Юрий Лоза выступил с предложением попросту игнорировать артиста и не приглашать его на съемки в отечественных фильмах. По мнению музыканта, актеру "наплевать", что о нем говорят на родине. Необходимо сделать так, чтобы он понял, "что больше стране не нужен". Лоза добавил, что "самое страшное для этих людей — забвение".
По словам продюсера Иосифа Пригожина, все имеют право иметь свое мнение. Однако некоторые не могут адекватно анализировать ситуацию, "мозг просто отсутствует у людей". Поиски виноватых в действительности объяснимы лишь тем, что "круто кричать, находясь за рубежом", - заявил Пригожин в интервью РЕН ТВ.
Напомним, в прошлом народный артист России Алексей Серебряков уже позволял себе достаточно неоднозначные высказывания. В беседе с блогером Юрием Дудем, которая состоялась около года назад, он говорил о том, что национальная идея России заключается в силе и хамстве.
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