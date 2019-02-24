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В США разбился самолет: погибли все, кто был на борту
24.2.2019 11:11
Фото: onlinevologda.ru
В результате крушения грузового Boeing 767 погибли три человека, информируют американские СМИ.
Авиакатастрофа произошла на территории штата Техас, неподалеку от населенного пункта Ануак. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.
Со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) Соединенных Штатов сообщается, что владельцем разбившегося воздушного судна являлась компании Atlas Air. По информации ее представителей, Boeing 767 взлетел в Майами (штат Флорида) и должен был совершить посадку в аэропорту им. Джорджа Буша техасского Хьюстона.
В ФАУ заявили, что на борту двухмоторного самолета в момент катастрофы было три человека, не уточнив их судьбу. Вместе с тем, по данным ряда источников, выжить никому не удалось. В управлении также сообщили, что грузовое воздушное судно упало в акваторию залива Тринити-Бэй у техасского побережья.
Расследованием случившегося занимается федеральное Управление по безопасности на транспорте США. Пока сведений о том, что могло стать причиной крушения, не поступало.
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