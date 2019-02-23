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В Бурятии уволили сотрудницу МВД, организовавшую стриптиз на праздничном мероприятии
23.2.2019 22:37
Фото: sugardaddyforme.com
В Улан-Удэ уволили старшего дознавателя управления МВД по городу из-за организации торжества в честь Дня защитника Отечества.
По данным российских СМИ, на праздничном мероприятии был устроен стриптиз.
Информацию об увольнении старшего дознавателя подтвердили в пресс-службе республиканского Управления МВД.
Накануне вечером в социальных сетях, а потом и прессе широко распространился видеоролик, записанный в Улан-Удэ. Кадры были сделаны во время праздника в Октябрьском отделении полиции города. На записи можно увидеть зал, где сидят полицейские, и девушку, исполняющую на стуле эротический танец.
Появление в Сети ролика вызвало большой резонанс. В республиканском ведомстве выразили намерение незамедлительно провести по факту случившегося служебную проверку.
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