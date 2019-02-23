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Внук «Короля Голливуда», актер Кларк Гейбл III умер в возрасте 30 лет
23.2.2019 22:16
Фото: bing.net
В Техасе умер внук звезды знаменитой кинокартины «Унесенные ветром», актер и телеведущий Кларк Гейбл III.
Тело молодого человека было найдено в его доме, сообщает портал TMZ. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.
О смерти сына в своем Instagram рассказала мать артиста Трейси Йарро. По ее словам, Кларк Гейбл III скончался сегодня утром.
В прошлом молодой человек никогда не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем, отмечают американские СМИ. Что могло стать причиной смерти актера и телеведущего, не называется.
Внук легендарного актера в последнее время также работал в качестве модели. Несколько лет назад он предстал перед судом за то, что светил лазером на вертолет полиции в Лос-Анджелесе. Внука «Короля Голливуда» тогда приговорили к наказанию в виде десяти суток тюрьмы.
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