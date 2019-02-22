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США оставят в Сирии после вывода войск 200 военных
22.2.2019 11:41
Фото: misanec.ru
Соединенные Штаты после вывода своих военных из Сирии оставят в стране двести человек, передает агентство "Интерфакс".
Американское руководство в будущем намеревается продолжать координировать действия с Анкарой.
В Сирии на некоторое время останется "небольшая группа военных миротворцев". Численность ее составит 200 человек, пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ранее лидеры США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган связались по телефону, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с зонами безопасности в Сирии, отметила Сандерс.
Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Соединенные Штаты начинают выводить свои войска из Сирии. Объявив о победе над "Исламским государством" (ИГ, деятельность экстремистской группировки в РФ официально запрещена), в Вашингтоне тогда предполагали, что американские военнослужащие покинут САР за период от шестидесяти до ста дней.
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