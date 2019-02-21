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МВД: молдавский политик мог незаконно вывести из РФ 37 млрд рублей
11:12
Фото: funeral-spb.ru
На территории РФ действовало международное преступное сообщество, совместно созданное гражданами России и Молдавии, заявили в МВД.
По данным правоохранителей, злоумышленники осуществляли "крупномасштабные незаконные валютные операции".
В МВД назвали имена организаторов противоправной деятельности - ими являлись российские граждане Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.
По версии следствия, молдавский политик и известный в стране бизнесмен Владимир Плахотнюк может быть причастен к незаконному выводу за пределы РФ свыше тридцати семи миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, преступления были совершены в период с 2013 по 2014 годы, передает ТАСС.
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