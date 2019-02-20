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В Ираке скончались все семь близнецов, родившиеся несколько дней назад


08:58
В Ираке скончались все семь близнецов, родившиеся несколько дней назадФото: housens.ru

В Ираке скончались все семь близнецов, родившиеся несколько дней назад у 25-летней жительницы провинции Дияла.

Первоначально врачи говорили о том, что состояние детей не вызывает у них опасений.

Как сообщает иракский телевизионный канал al-Sumaria, все дети 25-летней жительницы провинции Дияла, скончались. Малыши несколько дней назад появились на свет естественным путем.

Одновременное рождение сразу семи детей – мальчика и шести девочек было названо "беспрецедентным" явлением для Ирака, говорил ранее руководитель больницы аль-Баттуль Али Шариф. По его словам, и мать и новорожденные чувствовали себя достаточно хорошо. Каких-либо явных патологий у младенцев врачи не выявили.

Информации о том, что могло стать причинах смерти семерых младенцев, пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 303

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