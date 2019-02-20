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В Ираке скончались все семь близнецов, родившиеся несколько дней назад
08:58
Фото: housens.ru
В Ираке скончались все семь близнецов, родившиеся несколько дней назад у 25-летней жительницы провинции Дияла.
Первоначально врачи говорили о том, что состояние детей не вызывает у них опасений.
Как сообщает иракский телевизионный канал al-Sumaria, все дети 25-летней жительницы провинции Дияла, скончались. Малыши несколько дней назад появились на свет естественным путем.
Одновременное рождение сразу семи детей – мальчика и шести девочек было названо "беспрецедентным" явлением для Ирака, говорил ранее руководитель больницы аль-Баттуль Али Шариф. По его словам, и мать и новорожденные чувствовали себя достаточно хорошо. Каких-либо явных патологий у младенцев врачи не выявили.
Информации о том, что могло стать причинах смерти семерых младенцев, пока не поступало.
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