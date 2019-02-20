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В Уфе подросток погиб дома из-за компьютера
20.2.2019 19:07
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Башкирии приступили к выяснению обстоятельств ЧП, в результате которого погиб несовершеннолетний.
По предварительным данным, причиной смертельной травмы юноши стал домашний компьютер.
Как рассказали представители республиканского СУ СКР, трагический случай произошел в столице региона в минувший вторник, 19 февраля. Юный житель Уфы был смертельно травмирован, когда находился дома.
В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что подросток получил электрический разряд, прикоснувшись к открытому системному блоку компьютера. От полученной электротравмы юноша погиб на месте.
Сотрудники следственно-оперативной группы уже осмотрели место происшествия. Решение о возбуждении уголовного дела примут позднее, по итогам проверки.
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