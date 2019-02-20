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В Гонконге пройдут три концерта Дениса Мацуева
20.2.2019 18:18
Фото: sovadm74.ru
По данным организаторов, на каждое выступление известного российского музыканта предусмотрена новая программа.
Концерты состоятся в рамках фестиваля искусств в Гонконге, выступления запланированы на 7, 8 и 9 марта.
В Гонконге в рамках открывающегося здесь ежегодного фестиваля искусств пройдут три концерта известного пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева. Российский музыкант, который приезжает на это мероприятие уже второй год подряд, станет одной из главных приглашенных звезд.
По словам организаторов, музыкальные произведения для каждого концерта выбраны отдельно. В частности, в первый день российский виртуоз исполнит "Большую сонату", "Времена года" и "Размышление" Петра Чайковского, а днем позже Денису Мацуеву предстоит выступить вместе с лауреатами международного конкурса Grand Piano Competition. Престижный творческий смотр, проходящий в Москве, был основан Мацуевым и собирает юных талантов со всего мира.
Третий концерт получил название "Мацуев и друзья играют джаз". Билеты на это выступление, как и на другие два, публика уже давно раскупила, отметили организаторы фестиваля, проводящегося в Гонконге с 1973 года.
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