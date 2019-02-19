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Женская сеть myJulia.ru
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Где найти женское счастье
17:52
Фото: архив пресс-службы
Мы встретились поговорить с Алёной Полынь о женском счастье, о том, где его искать, и что такое Чин женчины.
Корреспондент. Здравствуйте, Алена Полынь. Я думаю, стоит начать разговор именно с Чина женчины. Вы единственная о нем говорите и потому вопрос именно к Вам, что же такое Чин женчины?
Алена Полынь. Чин женчины - это Сила, позволяющая женчине, именно женчине быть счастливой. А что такое женское счастье? Это любящий муж и дети, полноценная здоровая семья и конечно богатство. Да именно богатство, я заметила, что многие боятся этого слова. Все это получает только женчина, а не женщина, так как на обладание благами нужно иметь право и это право у тех, у кого Сила, соответственно Чин. Чин жены полностью уничтожен, но при этом Чин мужа сохранен, и мы получаем слом семьи или невозможность Ее создания. Потому что когда муж в Чине, а жена нет, лада никогда не будет.
Корреспондент. Женщина и мужчина, действительно явственно слышится, чин и его отсутствие. Но неужели это влияет на счастье, ведь всего лишь слово,
Алена Полынь. В начале было Слово, кстати, вибрация Слова меняет состояние человека и его окружение.
Корреспондент. Вы проводите женские таинства и к Вам приходят женщины, обрести своё счастье. Как это происходит?
Алена Полынь. Мы проводим обряды на пробуждение Женской первородной Силы, и начинают происходить чудеса! Да счастье это то, что принадлежит как часть Вселенского пирога каждой женчине. Но этот лакомый кусочек нужно взять, а как никто не знает. Конечно, лекции и семинары этому не учат.
Корреспондент. На сайте Чин женчины вы обучаете женЧин и дивиц, если с женщинами все ясно, то дивицы - это девушки?»
Алена Полынь. Дивицы это те, кто обладает дивной Силой, той на которую дивуются. Пишется слово именно через «И». Эта Сила позволяет привлечь любимого в жизнь, создать семью.
Корреспондент. Выходит счастье совсем близко и надо только понять, как его
Алена Полынь. Конечно, и это очень важно. Я очень хочу, чтобы женчины были счастливы, и семья снова стала ценностью, а то нынче семья стала не модной
Корреспондент. Вы очень интересная собеседница и нам тоже хочется, чтобы Ваши действия оказались успешными, и женщины превратившись в женЧин, были счастливыми мамами и жёнами.
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