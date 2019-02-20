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Госдеп подтвердил задержание американских граждан на Гаити
20.2.2019 17:45
Фото: profi-forex.org
На Гаити задержаны несколько граждан Соединенных Штатов, подтвердили в Госдепартаменте.
От более подробных комментариев американские дипломаты воздержались, сославшись на защиту личной информации.
Как заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино, выступив на организованном для прессы брифинге, на Гаити действительно были задержаны несколько американских граждан. Более подробных сведений, включая число американцев, дипломат пока не предоставил. Он лишь отметил, что полицейские задержали группу людей, среди которых в тот момент находились и граждане Соединенных Штатов.
Палладино отметил, что в подобных случаях ведомство незамедлительно запрашивает консульский доступ к задержанным согражданам, передает ТАСС. Представитель Госдепа подчеркнул, что будет сделано все для оказания гражданам США всей необходимой помощи.
В минувший понедельник телевизионный канал CNN рассказал о задержании на Гаити пяти американцев. Уточнялось, что иностранных граждан заподозрили в причастности к заговору. Вместе с тем, каких-либо официальных обвинений задержанным пока не предъявили.
Напомним, на Гаити не утихают массовые протесты, начавшиеся еще 7 февраля. Жертвами беспорядков, случившихся на фоне антиправительственных манифестаций, стали по меньшей мере семь человек. Глава государства Жовенель Моиз при этом объявил, что не намерен покидать свой пост. Президент Гаити обратился к оппонентам с призывом к началу диалога, чтобы совместно найти пути выхода из кризиса.
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