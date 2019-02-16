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Жители Гаити обратились к Москве за помощью
12:50
Фото: rl0.ru
На Гаити, где продолжаются массовые антиправительственные манифестации, протестующие сожгли американский флаг.
Выступая против союза с Соединенными Штатами, местные жители решили обратиться за помощью к Москве, Каракасу и Пекину, сообщает РИА Новости.
Как подчеркнул лидер группы гаитянских митингующих по имени Бронсон, местные жители призывают Россию оказать содействие в разрешении их внутриполитического кризиса. Как заявил предводитель протестующих, они хотят заявить об окончательном разрыве с Вашингтоном, устав от "американской оккупации".
По данным зарубежных СМИ, ранее в столице республики — Порт-о-Пренс — митингующие уже объявили главу Гаити Моиза и экс-лидера страны Мишеля Мартелли "ставленниками Вашингтона". Сжигая американский флаг, участники акций протеста также громко скандировали: "Да здравствует Путин!" и размахивали триколорами.
Отметим, несколько дней назад Госдеп рекомендовал американским гражданам воздерживаться от визитов на Гаити в связи с резким обострением обстановки в этом государстве.
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