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В Ростовской области произошло крупное ДТП: погибли 6 человек, 13 в больнице
19.2.2019 22:57
Фото: vse.media
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту гибели шести человек в аварии на трассе М4 "Дон", где произошло столкновение микроавтобуса и КамАЗа.
Согласно официальным данным, ранения получили тринадцать человек.
По информации региональных СМИ, к месту смертельной аварии ранее прибыли красносулинский городской прокурор и прокурор Октябрьского сельского района, которым предстоит координировать действия врачей и сотрудников следственных органов.
В полицейском главке МВД по Ростовской области, прокомментировав аварию, отметили, что участником ДТП стала также машина марки "Фольксваген". Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса во время движения мог потерять управление, допустив столкновение с КамАЗом. Мужчина в аварии получил смертельные травмы и скончался на месте.
Отмечается, что в числе тринадцати пострадавших - трое детей.
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