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Более €27 млн выплатили в Австрии жертвам насилия католических священников
00:16
Фото: itd.lv
Католическая церковь Австрии уже выплатила жертвам насилия священников в качестве компенсации свыше двадцати семи миллиона евро, передает ТАСС.
Кроме того, для пострадавших проводятся специальные сеансы психотерапии.
На сегодняшний день в стране были официально признаны более 1,9 тысяч случаев сексуального насилия священников римско-католической церкви, о которых пострадали дети. По всем этим инцидентам уже выплачены компенсации. Кроме денежного восполнения пострадавшим предлагаются специальные сеансы психотерапии. По данным европейских СМИ, для жертв сексуального насилия оплатили порядка 60 тысяч часов таких посещений специалистов.
Отмечается, что наибольшая часть инцидентов случалась в период 1960-1970-х годов. После 2000 года их число начало существенно уменьшаться, установила ранее специально сформированная комиссия. Выяснилось также, что от действий священников римско-католической церкви в Австрии чаще страдали мальчики возраста 6-12 лет.
Напомним, на прошлой неделе в Соединенных Штатах лишили сана бывшего кардинала католической церкви, который ранее был обвинен в сексуальных домогательствах. В прошлом 88-летний Теодор Маккэррк являлся архиепископом Вашингтона.
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