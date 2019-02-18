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В Сочи арестован полицейский, насмерть сбивший 10-летнюю девочку


00:31
В Сочи арестован полицейский, насмерть сбивший 10-летнюю девочкуФото: vk.me

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, насмерть сбившего 10-летнего ребенка на своем автомобиле.

Мужчина с места аварии скрылся, однако позднее сам явился в правоохранительные органы.

Сочинский полицейский, сбивший на своей машине девочку на пешеходном переходе, стал фигурантом уголовного дела. Расследование ведется по статье о нарушении ПДД, которое повлекло за собой гибель потерпевшего, передает агентство "Интерфакс" со сссылкой на СУ СКР по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 16 февраля, на территории Адлеровского района Сочи. Сотрудник полиции, управляя собственным автомобилем марки "Хендай Акцент", на полном ходу допустил наезд на школьницу в районе улицы Каспийская. Ребенок в тот момент переходил дорогу в установленном месте.

Сбив десятилетнюю девочку, виновник аварии скрылся с места ЧП и был объявлен в розыск. Ребенка доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Водителя сразу же объявили в розыск. Через некоторое время виновник смертельного ДТП сам пришел в полицию. В настоящее время он взят под стражу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 307

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