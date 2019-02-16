Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бывшего архиепископа Вашингтона признали педофилом и лишили сана

16.2.2019 22:15

Фото: vk.me



В Соединенных Штатах лишили сана бывшего кардинала католической церкви, который ранее был обвинен в сексуальных домогательствах.



По данным "Би-би-си", на сегодняшний день 88-летний Теодор Маккэррк является наиболее пожилым священнослужителем, к которому были применены такие меры.



Ранее Маккэрик уже объявил о том, что намерен уйти в отставку. При этом он подчеркнул, что не помнит предполагаемых домогательств.



Как утверждают официальные представители католической церкви, инцидент случился примерно полвека назад. При этом у них нет никаких оснований не доверять обвинителям. Учитывая, что срок давности по такого рода преступлению истек, какого-либо расследования проводиться не будет.



Сейчас Маккэрик живет в монастыре в Канзасе. В период с 2001 по 2006 год он занимал пост архиепископа американской столицы - Вашингтона. Священнослужитель стал первым кардиналом, ушедшим в отставку за время с 1927 года.



Автор: Злата Богатова

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