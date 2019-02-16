ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Камчатке погиб водитель машины, которую ветром вынесло на встречную полосу
На Камчатке погиб водитель машины, которую ветром вынесло на встречную полосу
Путин предлагает ввести в Уголовный кодекс отдельное наказание для лидеров ОПГ
Путин предлагает ввести в Уголовный кодекс отдельное наказание для лидеров ОПГ
В Иране смертник атаковал автобус с военными: погибли более 40 человек
В Иране смертник атаковал автобус с военными: погибли более 40 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лавров резко ответил американским журналистам, задавшим вопрос об АсадеЛавров резко ответил американским журналистам, задавшим вопрос об Асаде
Бывшего архиепископа Вашингтона признали педофилом и лишили санаБывшего архиепископа Вашингтона признали педофилом и лишили сана
В Петербурге рухнули конструкции в здании университета ИТМО: под завалами могут быть людиВ Петербурге рухнули конструкции в здании университета ИТМО: под завалами могут быть люди
Охранник Порошенко оттолкнул российского журналистаОхранник Порошенко оттолкнул российского журналиста
В Испании погиб трехлетний ребенок из РоссииВ Испании погиб трехлетний ребенок из России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Бывшего архиепископа Вашингтона признали педофилом и лишили сана


16.2.2019 22:15
Бывшего архиепископа Вашингтона признали педофилом и лишили санаФото: vk.me

В Соединенных Штатах лишили сана бывшего кардинала католической церкви, который ранее был обвинен в сексуальных домогательствах.

По данным "Би-би-си", на сегодняшний день 88-летний Теодор Маккэррк является наиболее пожилым священнослужителем, к которому были применены такие меры.

Ранее Маккэрик уже объявил о том, что намерен уйти в отставку. При этом он подчеркнул, что не помнит предполагаемых домогательств.

Как утверждают официальные представители католической церкви, инцидент случился примерно полвека назад. При этом у них нет никаких оснований не доверять обвинителям. Учитывая, что срок давности по такого рода преступлению истек, какого-либо расследования проводиться не будет.

Сейчас Маккэрик живет в монастыре в Канзасе. В период с 2001 по 2006 год он занимал пост архиепископа американской столицы - Вашингтона. Священнослужитель стал первым кардиналом, ушедшим в отставку за время с 1927 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 309

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

В Великобритании трагически погиб рэпер CadetВ Великобритании трагически погиб рэпер Cadet
В Пентагоне опровергли сведения о скором увеличении числа военных США в Польше В Пентагоне опровергли сведения о скором увеличении числа военных США в Польше
В Алма-Ате умер ветеран афганской войны «черный майор» КеримбаевВ Алма-Ате умер ветеран афганской войны «черный майор» Керимбаев
Израиль обстрелял сирийский город Эль-Кунейтра: уничтожена больницаИзраиль обстрелял сирийский город Эль-Кунейтра: уничтожена больница
Испанского официанта задержали по подозрению в убийстве русской подругиИспанского официанта задержали по подозрению в убийстве русской подруги

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 834


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru