Новости шоу-бизнеса

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Бывшего и.о. главы ФБР шокировал уровень доверия Трампа Путину
09:46
Фото: riafan.ru
Глава США Дональд Трамп выражал недоверие спецслужбам из-за сведений о российском лидере Владимире Путине, заявил бывший и.о. главы ФБР Эндрю Маккейб. По его словам, американский президент говорил об этом после доклада о северокорейских баллистических ракетах.
Когда американскому президенту доложили о том, что ракеты КНДР могут достичь берегов Соединенных Штатов, Дональд Трамп выразил недоверие. Лидер американского государства заявил, что доверяет словам российского коллеги Владимира Путина. По словам Трампа, глава РФ ранее заверил его в отсутствии у Северной Кореи столь мощного вооружения.
Эндрю Маккейб, интервью с которым вышло в эфир телевизионного канала CBS News, также отметил, что спецслужбы пытались убедить Дональда Трампа в обратном. Приводя различные данные, они указывали на информацию, имеющуюся в распоряжении разведки. Однако американский президент остался при своем мнении. Маккейб также отметил, что комментарий Трампа его шокировал.
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