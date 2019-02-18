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В Новосибирске выясняют причины смерти хоккеиста во время матча
18.2.2019 09:28
Фото: fegi.ru
Следственные органы Новосибирской области приступил к проверке по факту скоропостижной смерти хоккеиста.
ЧП случилось в минувшее воскресенье, 17 февраля, в ЛДС "Родник".
По данным региональных СМИ, 55-летний мужчина скончался во время любительского матча в хоккей. Игра была организована в одном из спортивных центров на территории Калининского района города Новосибирска.
Сведений о том, по какой причине мог умереть спортсмен, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут после того, как будут готовы результаты судебно-медицинской экспертизы.
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