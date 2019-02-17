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Составлен рейтинг регионов по уровню качества жизни
08:30
Фото: obuzz.ru
Эксперты уже в седьмой раз составили рейтинг российских регионов по уровню жизни, передает РИА Новости.
По итогам прошлого года, как и предполагалось, в списке лидуирют Москва, Петербург и Подмосковье.
В самом конце рейтинга оказались Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Тыва.
При составлении рейтинга эксперты учитывали в общей сложности семьдесят критериев, которые позволили дать объективную оценку сложившимся диспропорциям. Разнообразные показатели, отмечается в комментарии к списку, фиксировали нынешнее фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, обстановки в социальной сфере.
Составители перечня также использовали сведения Росстата, Центробанка, министерств - финансового, здравоохранительного, а также открытые источники.
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