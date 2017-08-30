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Житель Миссисипи застрелил четырех заложников


14:03
Житель Миссисипи застрелил четырех заложниковФото: choufmedia.ma

В Соединенных Штатах четыре человека погибли в результате инцидента с захватом заложников.

Как передают американские СМИ, трагический инцидент случился накануне в городе Клинтон (штат Миссисипи).

В минувшую субботу, 16 февраля, мужчина, личность которого устанавливается, захватил в заложники нескольких человек. Спустя некоторое время четверо из них погибли. По данным газеты The Washington Post, люди были застрелены злоумышленником.

Предположительно, причиной ЧП мог стать бытовой конфликт. Отмечается, что злоумышленник удерживал своих жертв в жилом доме на протяжении примерно двенадцати часов.  По данным ряда источников, среди заложников находились дети.

После многочасовой операции полицейским удалось обезвредить преступника, он уже взят под стражу. Начато расследование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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