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Болгарские неонацисты вновь провели факельное шествие


11:15
Болгарские неонацисты вновь провели факельное шествиеФото: actualno.com

Болгарские неонацисты вновь организовали факельное шествие "Луков марш".

Название акции было выбрано в честь правого националиста 30-40-х годов ХХ века генерала Христо Лукова, выступавшего за альянс страны с Третьим рейхом.

По данным ТАСС, мероприятие стало шестнадцатым по счету. Болгарские неонацисты организовали уже ставшее традиционным шествие "Луков марш" в субботу, 16 февраля. Невзирая на формальный запрет на проведение данного мероприятия со стороны столичных властей, занимающая пост градоначальника Софии Йорданка Фандыкова разрешила неонацистам возложить к памятной доске цветы.

Участниками акции стали на этот раз несколько сотен человек, в том числе, прибывшие из-за рубежа радикалы. По данным местных СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Софии, каких-либо инцидентов во время проведения шествия зафиксировано не было.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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