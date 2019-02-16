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Болгарские неонацисты вновь провели факельное шествие
11:15
Фото: actualno.com
Болгарские неонацисты вновь организовали факельное шествие "Луков марш".
Название акции было выбрано в честь правого националиста 30-40-х годов ХХ века генерала Христо Лукова, выступавшего за альянс страны с Третьим рейхом.
По данным ТАСС, мероприятие стало шестнадцатым по счету. Болгарские неонацисты организовали уже ставшее традиционным шествие "Луков марш" в субботу, 16 февраля. Невзирая на формальный запрет на проведение данного мероприятия со стороны столичных властей, занимающая пост градоначальника Софии Йорданка Фандыкова разрешила неонацистам возложить к памятной доске цветы.
Участниками акции стали на этот раз несколько сотен человек, в том числе, прибывшие из-за рубежа радикалы. По данным местных СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Софии, каких-либо инцидентов во время проведения шествия зафиксировано не было.
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