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В Ингушетии в результате ДТП погибла женщина, четверо пострадали


10:14
В Ингушетии в результате ДТП погибла женщина, четверо пострадалиФото: vk.me

В ингушском Малгобеке произошло крупное ДТП, передает агентство "Интерфакс-Юг".

Со ссылкой на осведомленный источник сообщается, что смертельная авария случилась накануне вечером.

Согласно имеющимся сведениям, около 20:30 по местному времени в районе АЗС "ОРСТХО" произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии с участием машин "ВАЗ -2109" и "Мерседес" на месте погибла 62-летняя женщина, которая ехала в "девятке".

Ранения получили молодая женщина, ее маленький ребенок и оба водителя. Пострадавших доставили в ЦРБ Малгобека, им оказывают помощь врачи травматологического отделения.

Вместе с тем, представители республиканского МВД, прокомментировав информацию о ДТП, сообщили агентству, что двухлетний ребенок и 49-летний водитель ВАЗ пока остаются в реанимации. Состояние мужчины тяжелое.

Как полагают правоохранители, виновником смертельной аварии может быть мужчина, управлявший иномаркой. В ДТП он получил незначительные травмы, с ним уже беседуют сотрудники полиции. Предположительно, водитель допустил выезд на встречную полосу, спровоцировав столкновение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 351

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