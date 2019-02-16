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Жительница Самары и ее дочь пострадали от схода снега с крыши
01:18
Фото: onlinevologda.ru
В Самаре проводится проверка по факту схода снега с крыши дома на женщину с ребенком.
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось в самом центре города в минувшую субботу, 16 февраля.
Со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов уточняется, что женщину и ее малолетнего ребенка уже осмотрели врачи, пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, угрозы жизни нет.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, по ее итогам позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Пресс-служба администрации Самары, потвердив информацию о ЧП, пояснила, что женщину врачи уже отпустили домой. Девочке, у которой медики диагностировали сотрясение мозга, придется провести несколько дней в условиях стационара.
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