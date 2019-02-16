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Охранник Порошенко оттолкнул российского журналиста
16.2.2019 18:58
Фото: rl0.ru
Корреспондента телевизионного канала "Россия 1" грубо отпихнул один из охранников главы украинского государства. Это случилось, когда журналист попытался задать Петру Порошенко вопрос.
Как сообщают "Вести", политик заявил о том, что российским СМИ следовало бы "извиниться перед его страной".
Сразу после того, как Петр Порошенко решительно отказался вступать в разговор с представителем российского телевидения, охранник украинского президента начал отталкивать журналиста. При этом сотрудник охраны грубо ухватил корреспондента за руку, в которой в тот момент находился микрофон.
Соответствующие фото ранее разместил в Сети ведущий программы "60 минут" Евгений Попов. По его словам, в скором времени об инциденте, произошедшем на полях мюнхенской конференции, будет создан сюжет, который выйдет в эфир.
Напомним, в минувшем январе глава Чечни решил вступиться за Ольгу Скабееву, которую накануне оскорбил представитель украинской делегации в ПАСЕ.
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