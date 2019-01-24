Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Чечни вступился за Ольгу Скабееву, оскорбленную украинским депутатом

12:02

Фото: russianla.com



Глава Чечни решил вступиться за Ольгу Скабееву, которую накануне оскорбил представитель украинской делегации в ПАСЕ.



Рамзан Кадыров высказался по этому поводу в своем Telegram-канале.



По словам Рамзана Кадырова, подобное отношение к украинской журналисткой на территории Чечни либо какого-либо другого российского региона повлекло бы за собой волну критики. На Западе сразу бы начали дискутировать на тему прав человека. Но сейчас "в ПАСЕ "молчат, как будто в рот воды набрали".



Учитывая, что в отношении россиянки и журналистки применена сила, однако в Европе этого не заметили, не приходится и говорить об "объективности и справедливости", констатировал чеченский лидер. При этом Кадыров обратился к населению Украины с призывом обратить пристальное внимание на тех, кто сейчас находится у руководства страны.



Глава Чечни также отметил, что Березе необходимо извиниться должным образом перед Ольгой Скабеевой. Иначе его в любом месте смогут найти истинные мужчины, после чего он получит "звонкую оплеуху".



На заявление главы Чечни уже бурно отреагировали в соцсетях. Одобрительно высказываясь в адрес Кадырова, некоторые пользователи предложили отправить на встречу к Бориславу Березе Николая Валуева, чтобы тот расквитался за оскорбленную российскую журналистку.



Конфликт Березы со Скабеевой случился после того, как в ПАСЕ выступила Ирина Геращенко. Российская журналистка попыталась узнать ее мнение, однако украинский деятель довольно грубо оттолкнул Скабееву и заявил о том, что она якобы мешала работать.



Напомним, в прошлом украинские политические деятели уже неоднократно провоцировали перепалки с Ольгой Скабеевой. В частности, минувшей осенью украинские делегаты начали выкрикивать лозунги, когда у них пытались взять интервью, а также пели гимн страны. Один из представителей киевской делегации даже бросил в камеру микрофон.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 402

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.1.2019 21:33 Путин в разговоре с Мадуро выразил поддержку законным властям Венесуэлы

Путин в разговоре с Мадуро выразил поддержку законным властям Венесуэлы 24.1.2019 17:27 Чубайс предложил заменить Захарову Бузовой

Чубайс предложил заменить Захарову Бузовой 24.1.2019 12:42 Глава Чечни опроверг списание долга за газ в размере 9 млрд рублей

Глава Чечни опроверг списание долга за газ в размере 9 млрд рублей 24.1.2019 10:53 СМИ: В Венесуэле в стычках с полицией погибли 16 манифестантов

СМИ: В Венесуэле в стычках с полицией погибли 16 манифестантов 22.1.2019 20:36 Путин рассказал об итогах обсуждения проблемы мирного договора с Абэ