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Глава Чечни вступился за Ольгу Скабееву, оскорбленную украинским депутатом
12:02
Фото: russianla.com
Глава Чечни решил вступиться за Ольгу Скабееву, которую накануне оскорбил представитель украинской делегации в ПАСЕ.
Рамзан Кадыров высказался по этому поводу в своем Telegram-канале.
По словам Рамзана Кадырова, подобное отношение к украинской журналисткой на территории Чечни либо какого-либо другого российского региона повлекло бы за собой волну критики. На Западе сразу бы начали дискутировать на тему прав человека. Но сейчас "в ПАСЕ "молчат, как будто в рот воды набрали".
Учитывая, что в отношении россиянки и журналистки применена сила, однако в Европе этого не заметили, не приходится и говорить об "объективности и справедливости", констатировал чеченский лидер. При этом Кадыров обратился к населению Украины с призывом обратить пристальное внимание на тех, кто сейчас находится у руководства страны.
Глава Чечни также отметил, что Березе необходимо извиниться должным образом перед Ольгой Скабеевой. Иначе его в любом месте смогут найти истинные мужчины, после чего он получит "звонкую оплеуху".
На заявление главы Чечни уже бурно отреагировали в соцсетях. Одобрительно высказываясь в адрес Кадырова, некоторые пользователи предложили отправить на встречу к Бориславу Березе Николая Валуева, чтобы тот расквитался за оскорбленную российскую журналистку.
Конфликт Березы со Скабеевой случился после того, как в ПАСЕ выступила Ирина Геращенко. Российская журналистка попыталась узнать ее мнение, однако украинский деятель довольно грубо оттолкнул Скабееву и заявил о том, что она якобы мешала работать.
Напомним, в прошлом украинские политические деятели уже неоднократно провоцировали перепалки с Ольгой Скабеевой. В частности, минувшей осенью украинские делегаты начали выкрикивать лозунги, когда у них пытались взять интервью, а также пели гимн страны. Один из представителей киевской делегации даже бросил в камеру микрофон.
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