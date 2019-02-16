|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Испании погиб трехлетний ребенок из России
16.2.2019 14:56
Фото: obuzz.ru
Русская девочка, приехавшая с родителями на испанский остров Тенерифе, получила смертельные травмы в результате падения с высоты.
По предварительным данным, ребенок мог выпасть из окна апартаментов.
Как пишет газета La Opinión de Tenerife, трехлетняя девочка из России скончалась в больнице после того, как упала с третьего этажа. Трагедия случилась на курорте Пуэрто-де-Сантьяго.
Ребенка незамедлительно доставили в медицинское учреждение на борту вертолета, но испанские врачи оказались бессильны.
Со ссылкой на источники в местных экстренных службах уточняется, что ЧП случилось в одном из домов по проспекту José González Forte. В этом районе часто арендуют апартаменты иностранные туристы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|