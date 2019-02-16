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Под Омском столкнулись иномарка и груовик: погибли три человека


16.2.2019 09:54
Под Омском столкнулись иномарка и груовик: погибли три человекаФото: vk.me

В Омской области три человека стали жертвами дорожной аварии, передает агентство "Интерфакс-Сибирь".

Со ссылкой на региональный главк МВД сообщается, что в числе погибших - тринадцатилетний мальчик.

Как рассказали представители правоохранительных органов, столкнулись легковая автомашина марки "Тойота Королла" и многотонный "КамАЗ". Согласно предварительным выводам специалистов, водитель иномарки не выдержал дистанцию, когда решился на маневр.

Уточняется, что смертельная авария произошла неподалеку от населенного пункта Красный Яр. На пульт экстренных служб сообщение о ЧП поступило в 20:10 по местному времени (17:10 по Москве). Дорожный инцидент был зафиксирован в районе 582-го километра трассы "Тюмень-Омск", на территории Любинского района.

Жертвами аварии стали водитель машины "Тойота Королла", ехавшей в направлении Омска, его пассажирка и тринадцатилетний подросток.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 318

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