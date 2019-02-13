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Ученые выяснили, что недосып повышает риск инсульта
05:56
Фото: vk.me
Дефицит сна смертельно опасен, выяснили специалисты Общеклинической больницы Массачусетса.
Как утверждают исследователи, люди должны спать не менее семи часов в сутки, иначе могут произойти необратимые патологические изменения.
Сон продолжительностью менее семи часов в день может способен существенно повысить риск инсульта, установили американские медики. Отчет о своем исследовании они разместили в журнале Nature.
Эксперимент проводился на мышах, которых ученые разделили на две группы. Одним грызунам давали спать не менее семи часов за ночь, тогда как других зверьков постоянно будили. В результате у мышей из второй группы, практически лишенных полноценного сна, существенно возрос уровень лейкоцитов - моноцитов и нейтрофильных гранулоцитов. Кроме того, ученые выявили у них нарастание атеросклеротических бляшек.
В отчете отмечается, что вес и уровень холестерина оставались неизменными у мышей обеих групп.
Анализируя результаты эксперимента, ученые выяснили, что к образованию бляшек и росту количества лейкоцитов привело понижение выработки гормона гипокретина, который во время сна отвечает за синтез белых кровяных клеток в костном мозге.
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