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В Пентагоне опровергли сведения о скором увеличении числа военных США в Польше
14.2.2019 17:18
Фото: telegraf.by
В Пентагоне опровергли информации о планах существенно увеличить число американских военнослужащих в Польше, передает ТАСС.
Напомним, ранее посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер сделала заявление о "неоспоримом" расширении присутствия военных.
Как отметил официальный представитель военного министерства Соединенных Штатов Эрик Пахон, сведения о скором увеличении количества американских военных в Польше в ответ на соответствующую просьбу Варшавы, не соответствуют действительности.
В официальном заявлении Пентагона указано, что переговоры с польской стороной сейчас активно продолжаются. Однако каких-либо конкретных договоренностей или соглашений об отправке военнослужащих пока еще не достигнуто.
Ранее вопросы, связанные с расширением военного присутствия Соединенных Штатов в Польше обсуждали американский госсекретарь Майкл Помпео и его европейский коллега Яцек Чапутович. Встреча состоялась в Варшаве.
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