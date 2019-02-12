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Посол США: в Польше будет больше американских военнослужащих
13:11
Фото: pravdanews.info
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер
Соединенные Штаты собираются существенно увеличить количество своих военнослужащих на территории Польши, передает ТАСС. Как заявила американский посол Джорджетт Мосбахер, речь может идти о нескольких сотнях военных.
По словам дипломата, интервью с которой опубликовала газета Financial Times, численность американского военного контингента в Польше будет увеличена после соответствующей просьбы Варшавы. При этом Джорджетт Мосбахер отметила, что в Пентагоне рассматривают сегодняшние вооруженные силы как более мобильные, с большими возможностями ротации.
Поляки в скором времени "получат большую часть того, что хотят", - сообщила глава американской дипмиссии. Общая численность военнослужащих Соединенных Штатов в этой европейской стране "превысит сотню, несколько сотен".
Мосбахер при этом напомнила о том, как Вашингтон призывал другие государства увеличить военные расходы, однако большая часть союзников по НАТО "жалуются, но поляки - нет". Американское руководство уважает действия Варшавы, поэтому партнеры "будут вознаграждены".
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