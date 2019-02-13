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В Северной Македонии объявлен двухдневный траур после ДТП с 14 погибшими
07:17
Фото: livejournal.com
Власти Северной Македонии объявили 14 и 15 февраля днями траура в связи с гибелью четырнадцати человек в дорожной аварии.
Как передает ТАСС, решение было принято накануне вечером по итогам чрезвычайного заседания правительства страны.
По словам премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева, выступившего после заседания перед прессой, сведений о причинах трагедии пока нет. Начато тщательное расследование, которое координирует компетентный прокурор, отметил глава кабмина.
ЧП случилось в минувшую среду, около 19 часов по московскому времени. Пассажирский автобус, следовавший по трассе Скопье - Тетово, неподалеку от населенного пункта Ласкарци оказался на встречной полосе. Затем он рухнул в низину.
В салоне в момент аварии находились пятьдесят человек, четырнадцать от полученных ранений скончались на месте, тридцать два пострадали. Состояние трех пассажиров врачи оценивают как критическое.
По данным местных СМИ, водитель автобуса выжил, он стабильном состоянии. Мужчина получает медицинскую помощь в клинике им. 8 сентября в Скопье.
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