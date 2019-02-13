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Генерала СБУ обвинили в причастности к гибели Екатерины Гандзюк
06:52
Фото: kherson-news.info
Генерала СБУ Даниила Доценко обвинили в причастности к гибели советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, передает РИА Новости.
С таким заявлением в суде накануне выступил глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, в адрес которого ранее также высказывались подозрения по этому резонансному делу.
Как подчеркнул Владислав Мангер, организатором покушения на Екатерину Гандзюк, по его данным, является экс-глава регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Даниил Доценко. Целью нападения первоначально была дискредитация силовых структур, но после того, как выяснилось, что инцидент имел "очень тяжелые последствия", трагическое происшествие начали использовать в политических целях, заявил Мангер.
Отреагировав на заявление Мангера, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в официальном Facebook ведомства о том, что глава Херсонского облсовета обоснованно подозревается в причастности к покушению на активистку Гандзюк. Слова, прозвучавшие на заседании, где ему избирали меру пресечения, вызвали "даже не удивление, а возмущение". Гитлянская назвала заявление фигуранта этого резонансного дела клеветническим и абсурдным.
В комментарии СБУ отмечается, что Мангер, делая такие заявления, возможно пытается нивелировать масштаб доказательной базы, уже собранной против него.
Напомним, 33-летняя чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк была облита кислотой минувшим летом и получила ожоги 35% поверхности тела. В ноябре прошлого лета она умерла в больнице. Причиной смерти мог стать оборвавшийся тромб.
По версии следствия, покушение на Гандзюк было связано с ее работой в качестве госчиновника и активной общественной деятельностью - в течение последних лет она являлась членом "Центра политических студий и аналитики "Эйдос", который специализируется на развитии демократии и борьбе с коррупцией. Осенью 2016 года Гандзюк была назначена на должность управделами исполкома Херсонского горсовета. Кроме того, она была советником местного мэра Владимира Николаенко.
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