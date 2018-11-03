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Скончалась украинская чиновница, облитая кислотой в Херсоне


16:19
Скончалась украинская чиновница, облитая кислотой в ХерсонеФото: ytimg.com

На Украине скончалась 33-летняя Екатерина Гандзюк, пострадавшая минувшим летом в результате нападения.

В последний день июля чиновницу Херсонского горсовета облили кислотой.

Как передает УНИАН со ссылкой на Инну Зеленую, возглавляющую пресс-службу Херсонского городского совета, умерла Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение в минувшем июле. Молодой человек, личность которого до сих пор остается неизвестной, облил чиновницу кислотой. ЧП случилось около дома Гандзюк.

Гандзюк, получившая ожог 35% поверхности тела, в течение некоторого времени находилась на лечении в реанимации. Затем ей оказывали помощь киевские специалисты. По данным телевизионного канала "112 Украина", причиной смерти Гандзюк стал, согласно предварительным выводам медиков, оборвавшийся тромб.

По мнению правоохранительных органов, нападение на Гандзюк могло быть связано с ее работой в качестве госчиновника. Кроме того, рассматривается версия и о том, что гражданская активистка могла пострадать из-за своей общественной деятельности.

Начиная с 2010 года Нандзюк являлась членом общественной организации "Центр политических студий и аналитики "Эйдос", специализирующейся, в частности, на борьбе с коррупцией и развитии демократии. С осени 2016 года ее назначили на пост управделами исполкома Херсонского городского совета. Кроме того, Гандзюк являлась советником местного мэра Владимира Николаенко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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