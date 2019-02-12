Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Украинской журналистке пришлось покинуть студию «России 1»

19:45

Фото: informua.online



Украинскую журналистку выгнали из студии "России 1", передает РИА Новости.



Янина Соколовская была в числе тех, кого ранее пригласили на съемки программы "Кто против?".



В ходе передачи, которая выходит в эфир телевизионного канала "Россия 1", украинская журналистка Янина Соколовская высказала обвинения в адрес российских спецслужб. По ее мнению, они якобы причастны к трагическим событиям в Одессе, когда в мае 2014 года сорок восемь человек стали жертвами умышленного пожара в Доме профсоюзов.



Радиоведущая Анна Шафран, также участвовавшая в съемках передачи, подвергла резкой критике украинскую коллегу. Она назвала ее реплики "запредельными по мерзости". По словам Шафран, предкам, воевавшим в Великую Отечественную войну, было бы стыдно.



Соколовская также не раз позволяла себе перебивать собеседников и даже перешла на личности, опустившись до оскорблений. В результате она покинула студию после соответствующего предложения ведущего Сергея Михеева.



В 2014 году после того, как в Киеве был осуществлен государственный переворот, на Куликовом поле в Одессе разбили палаточный лагерь местные активисты "Антимайдана". 2 мая 2014 года съехавшиеся из других городов и одесские футбольные ультрас вместе с радикалами Евромайдана спровоцировали потасовку.



Представители "Антимайдана" пытались укрыться от нападавших в Доме профсоюзов, когда радикалы разгромили палатки. После поджога здания по многим из тех, кто пытался выбраться из объятого огнем дома, велась стрельба. В результате трагических событий в Одессе, по официальным данным, погибли сорок восемь человек, более 250 пострадали.



Автор: Злата Богатова

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