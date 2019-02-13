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В Челябинске двое рабочих погибли при разлитии металла
13.2.2019 13:32
Фото: focus.de
На Южном Урале проводится проверка по факту гибели двух работников ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел").
По предварительным данным, жертвами ЧП стали мужчина и женщина.
Как рассказали представители регионального ГУ МЧС, в 5:34 по местному времени на указанном предприятии произошел разлив метала из ковша с последующим возгоранием. Площадь разлития составила 150 квадратных метров. Шестнадцать работников комбината смогли покинуть цех сами, еще до прибытия пожарных, отметили в ведомстве.
Погибли мужчина и женщина, которые в момент ЧП находились в кабине крана.
К настоящему времени пожар ликвидирован полностью, угрозы повторного возгорания нет. В результате ЧП технологический процесс нарушен не был. В мероприятиях по тушению огня было задействовано в общей сложности пятьдесят человек, привлекалось шестнадцать единиц спецтехники.
Информации о вероятных причинах ЧП из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что по факту гибели двух человек проводят проверку правоохранительные органы. Позже будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
В администрации ЧМК, подтвердив сведения о смертельной аварии, отметили, что обстоятельства случившегося сейчас уже выясняет специально сформированная комиссия. Семьям погибших обязательно окажут материальную помощь, заверили представители руководства предприятия.
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