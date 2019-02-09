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Посол США призвал Берлин к увеличению расходов на оборону из-за России
15:53
Фото: merkur.de
Берлин должен увеличить расходы на оборону в целях укрепления НАТО, заявил посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл.
По словам американского дипломата, необходимо усиливать, а не "ослаблять и опустошать" блок.
Своим мнением представитель Госдепа поделился в интервью газете Welt am Sonntag. Как заявил Ричард Гренелл, мало обещаний со стороны Берлина поднять оборонный бюджет до полутора процентов от ВВП. Учитывая нынешние потребности НАТО, у 2024 году необходимо повысить его сразу до двух процентов.
Американское руководство уже не раз напоминало германским коллегам о том, что сейчас неуместно "ослаблять и опустошать" блок. Ведь "Россия стоит на пороге", поэтому очевидно, что важно усиливать НАТО.
Стоит отметить, что в Германии Гренелла уже не раз подвергали критике за попытки оказывать влияние на внутриполитические дела страны. Так, он требовал остановки реализации проекта "Северный поток - 2", разослав целому ряду компаний официальные письма. В посланиях содержались угрозы введения санкций.
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