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В Великобритании трагически погиб рэпер Cadet
10.2.2019 12:39
Фото: hotnewhiphop.co.uk
В Великобритании в дорожной аварии погиб рэп-исполнитель Блейн Джонсон, добившийся популярности под творческим псевдонимом Cadet.
Как передает Daily Mail, 28-летний артист находился в такси, которое врезалось в фургон.
Смертельная авария случилась, когда музыкант направлялся на очередной концерт. Выступление должно было состояться в Килском университете. По данным портала, после столкновения Блейн Джонсон скончался на месте от полученных повреждений.
Информации о причинах ДТП из официальных источников пока не поступало. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Сольная карьера Блейна Джонсона началась около трех лет назад. Летом 2015 года артист презентовал дебютный трек на портале YouTube. В прошлом году рэпер представил два сингла — Advice и Pumpy.
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