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Первое издание «Героя нашего времени» выставляют на торги за 3,3 млн рублей


9.2.2019 21:08
Первое издание «Героя нашего времени» выставляют на торги за 3,3 млн рублейФото: obuzz.ru

На торги выставляют первое издание "Героя нашего времени" Михаила Лермонтова.

Как передают российские СМИ, первоначальная стоимость романа составляет около трех с половиной миллионов рублей. Книга, изданная в двух частях, была выпущена петербургской типографией Ильи Глазунова в 1840 году, общим тиражом в тысячу экземпляров.

Представители аукционного дома "Литфонд", который организует торги, сообщили, что вниманию ценителей раритетной отечественной литературы также будут предложены сборники "Арабески" и "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Николая Гоголя.  Стартовая цена сборника "Арабески" составила порядка 1,2 миллиона рублей.

В каталог вошли около четырехсот редких книг, автографов и фотоснимков, а также плакатов и открыток. По словам организаторов, они ожидают, что покупатели проявят большой интерес к таким лотам, как выпущенная в 1923 году "Лирика" Владимира Маяковского с автографом актеру Игорю Ильинскому, увидевшая свет в 1914 году первая книга Вениамина Хлебникова "Ряв! Перчатки" с иллюстрациями Каземира Малевича и Давида Бурлюка, а также  редкое издание "Стихов о зимней кампании 1980" Иосифа Бродского о вводе Советских войск в Афганистан с автографом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 315

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