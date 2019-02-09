Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Первое издание «Героя нашего времени» выставляют на торги за 3,3 млн рублей

9.2.2019 21:08

Фото: obuzz.ru



На торги выставляют первое издание "Героя нашего времени" Михаила Лермонтова.



Как передают российские СМИ, первоначальная стоимость романа составляет около трех с половиной миллионов рублей. Книга, изданная в двух частях, была выпущена петербургской типографией Ильи Глазунова в 1840 году, общим тиражом в тысячу экземпляров.



Представители аукционного дома "Литфонд", который организует торги, сообщили, что вниманию ценителей раритетной отечественной литературы также будут предложены сборники "Арабески" и "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Николая Гоголя. Стартовая цена сборника "Арабески" составила порядка 1,2 миллиона рублей.



В каталог вошли около четырехсот редких книг, автографов и фотоснимков, а также плакатов и открыток. По словам организаторов, они ожидают, что покупатели проявят большой интерес к таким лотам, как выпущенная в 1923 году "Лирика" Владимира Маяковского с автографом актеру Игорю Ильинскому, увидевшая свет в 1914 году первая книга Вениамина Хлебникова "Ряв! Перчатки" с иллюстрациями Каземира Малевича и Давида Бурлюка, а также редкое издание "Стихов о зимней кампании 1980" Иосифа Бродского о вводе Советских войск в Афганистан с автографом.



Автор: Злата Богатова

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