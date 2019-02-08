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В центре Уфы поймали дикую куницу, которая пробралась в квартиру и устроила погром


8.2.2019 23:43
В центре Уфы поймали дикую куницу, которая пробралась в квартиру и устроила погромФото: hunthouse.ru

Башкирские спасатели смогли поймать куницу, которая забралась в квартиру через систему вентиляции и устроила в жилом помещении настоящий погром.

Жительница Уфы обратилась в местные службы, испугавшись, что животное может оказаться больным.

Как сообщает пресс-служба регионального управления гражданской защиты, ЧП случилось в самом центре столицы Башкирии, в доме No 5 по ул. Братьев Кадомцевых. По словам хозяйки квартиры, она находилась дома с пожилой мамой, когда с кухни начали доноситься странные звуки. Оказалось, что в дом проник неизвестный зверек.

Женщина отметила, что животное, попав в квартиру, начало хаотично метаться, разбивая посуду и роняя все, что попадалось на пути. На полу в итоге оказались кастрюли, банки и даже цветочные горшки. Вскоре напуганная куница прошмыгнула в жилую комнату. Позвонив в экстренные службы, уфимка выразила опасения, что куница может быть бешеной. Спасатели прибыли уже через пятнадцать минут и оперативно поймали зверька. Позже они вывезли куницу в лесополосу и отпустили в дикую природу.

В управлении гражданской защиты пояснили, что в прошлом башкирским спасателям приходилось сталкиваться с подобными случаями уже не раз - они отлавливали пробиравшихся в жилые помещения куниц.

Напомним, несколько лет назад в одной из квартир города Ильичевск (Одесская область) украинские спасатели успешно провели операцию по поимке куницы, вылезшей из унитаза.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 311

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