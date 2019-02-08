ИнтерНовости - новости в стране и мире
Эксперты «Росконтроля» проверили стиральные порошки на эффективность и токсичность
Эксперты «Росконтроля» проверили стиральные порошки на эффективность и токсичность
Умер Сергей Юрский
Умер Сергей Юрский
Жена Оззи Осборна назвала причины его госпитализации
Жена Оззи Осборна назвала причины его госпитализации
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
США отреагировали на призыв Минобороны уничтожить вооружение, нарушающее ДРСМДСША отреагировали на призыв Минобороны уничтожить вооружение, нарушающее ДРСМД
На востоке Сирии найдено массовое захоронение жертв террористов На востоке Сирии найдено массовое захоронение жертв террористов
Жительница Тюмени оставила дочь на неделю в компании 30 грязных и больных кошекЖительница Тюмени оставила дочь на неделю в компании 30 грязных и больных кошек
СМИ: Британская полиция скоро сделает заявление о причастности к отравлению Скрипалей пяти россиянСМИ: Британская полиция скоро сделает заявление о причастности к отравлению Скрипалей пяти россиян
Французская певица Zaz хотела бы спеть с Земфирой Французская певица Zaz хотела бы спеть с Земфирой

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жительница Тюмени оставила дочь на неделю в компании 30 грязных и больных кошек


8.2.2019 17:38
Жительница Тюмени оставила дочь на неделю в компании 30 грязных и больных кошекФото: wordpress.com

Тюменские приставы спасли девочку-подростка, оставленную матерью в компании тридцати кошек.

Как передают региональные СМИ, женщина уехала на неделю в командировку, тогда как ее ребенок находился в ужасных условиях.

Со ссылкой на пресс-службу областного управления ФССП уточняется, что в квартире, где оставалась девочка, был ужасный беспорядок. Подростку приходилось жить при невыносимом запахе аммиака. В доме не имелось нормальной мебели, не говоря уже о какой-либо бытовой техники. Кроме того, спала девочка на рваном и грязном матрасе, который был брошен на пол.

Приставы, зайдя в квартиру, также отметили, что все кошки в помещении были грязными и больными.

В результате было принято решение о том, что ребенку нельзя оставаться в таких условиях. Девочку уже поместили в специальный социальный центр, а животных передали в приют.

В прошлом судебные приставы уже пытались попасть в эту квартиру, однако им не открывали дверь. На этот раз дома была лишь девочка. По ее словам, она вынуждена жить одна, так как ее мать отправилась в очередную командировку. Приставы также навестили единственного родственника подростка - дедушку. Оказалось, что девочка там жить не сможет, так как квартира также находится в плачевном состоянии.

Учитывая, что зловонный запах выделений и экскрементов животных уже начал распространяться по вентиляции в соседние квартиры, провели экспертизу. Судя по ее результатам, уровень содержания аммиака в воздухе был выше предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Другими словами, возникала угроза для здоровья жителей дома, отметили в ФССП.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 353

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

Под Иваново цирковая обезьяна покусала за лицо маленькую девочкуПод Иваново цирковая обезьяна покусала за лицо маленькую девочку
СМИ: Третий фигурант «дела Скрипалей» может до сих пор находиться в ВеликобританииСМИ: Третий фигурант «дела Скрипалей» может до сих пор находиться в Великобритании
Скончалась «беременная» от Киркорова женщинаСкончалась «беременная» от Киркорова женщина
Сомалийские экстремисты расправились с главой филиала дубайской портовой компанииСомалийские экстремисты расправились с главой филиала дубайской портовой компании
Британцам предложили называть именем бывших любовников таракановБританцам предложили называть именем бывших любовников тараканов

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 833


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru