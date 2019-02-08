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Жительница Тюмени оставила дочь на неделю в компании 30 грязных и больных кошек
8.2.2019 17:38
Фото: wordpress.com
Тюменские приставы спасли девочку-подростка, оставленную матерью в компании тридцати кошек.
Как передают региональные СМИ, женщина уехала на неделю в командировку, тогда как ее ребенок находился в ужасных условиях.
Со ссылкой на пресс-службу областного управления ФССП уточняется, что в квартире, где оставалась девочка, был ужасный беспорядок. Подростку приходилось жить при невыносимом запахе аммиака. В доме не имелось нормальной мебели, не говоря уже о какой-либо бытовой техники. Кроме того, спала девочка на рваном и грязном матрасе, который был брошен на пол.
Приставы, зайдя в квартиру, также отметили, что все кошки в помещении были грязными и больными.
В результате было принято решение о том, что ребенку нельзя оставаться в таких условиях. Девочку уже поместили в специальный социальный центр, а животных передали в приют.
В прошлом судебные приставы уже пытались попасть в эту квартиру, однако им не открывали дверь. На этот раз дома была лишь девочка. По ее словам, она вынуждена жить одна, так как ее мать отправилась в очередную командировку. Приставы также навестили единственного родственника подростка - дедушку. Оказалось, что девочка там жить не сможет, так как квартира также находится в плачевном состоянии.
Учитывая, что зловонный запах выделений и экскрементов животных уже начал распространяться по вентиляции в соседние квартиры, провели экспертизу. Судя по ее результатам, уровень содержания аммиака в воздухе был выше предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Другими словами, возникала угроза для здоровья жителей дома, отметили в ФССП.
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