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Французская певица Zaz хотела бы спеть с Земфирой
8.2.2019 14:39
Фото: altersozluk.com
Французская певица Изабель Жеффруа, ставшая всемирно известной как Zaz, хотела бы спеть дуэтом с Земфирой. О планах на будущее артистка рассказала в интервью ТАСС. По словам артистки, в последнее время ее довольно часто просят исполнить песни на русском, и возможно скоро это произойдет.
В интервью Zaz призналась, что ее очень заинтересовало творчество Земфиры. По словам французской певицы, она видела концерты российской звезды, и Земфира произвела на нее "впечатление особого такого человека-музыканта".
Zaz также рассказала, что уже практически готова начать петь на русском, ведь ее очень часто просят об этом в последнее время. Французская певица уже не раз выступала в нашей стране, но о получении российского паспорта пока не задумывалась. Вместе с этим, нельзя полностью исключать такого поворота событий, пояснила артистка.
Мировое турне Zaz началось с концертов в России. 4 и 6 февраля состоялись выступления в Петербурге и Москве. Zaz представила российской публике свой новый, четвертый по счету альбом, который получил название Effet Miroir ("Эффект зеркала").
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