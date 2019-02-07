Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эксперты «Росконтроля» проверили стиральные порошки на эффективность и токсичность

13:11

Фото: photobucket.com



Эксперты выяснили, какой стиральный порошок является наиболее токсичным.



Исследование, проводившееся специалистами "Росконтроля", охватило ряд самых популярных в нашей стране марок.



Тщательно проверив различные стиральные порошки, эксперты выяснили не только наиболее эффективные средства, но и самые безопасные для здоровья потребителей. Специалисты изучили качества продукции "МИФ", Tide, Sorti, BiMax, "Биолан", AOS/"Я родился" и ряда других брендов.



Как оказалось, порошок Sorti продемонстрировал очень высокую эффективность по итогам тестирования. По мнению исследователей, средство обладает средней моющей способностью. Но минус заключается в том, что ПАВы остаются даже после третьего полоскания. В связи с этим рекомендовано применять режим дополнительного полоскания.



Среди порошков других марок высокая моющая способность была зафиксирована у средств Tide и "МИФ", у порошка "Биолан" - она оказалась уровня ниже средней. При этом все оставляли после полоскания ПАВы.



В "черный список" эксперты по итогам исследования внесли средство AOS/"Я родился". Порошок, предназначенный для детского белья, неожиданно показал слишком высокий результат по "индексу токсичности". Вместе с тем, его потребительские качества, включая моющую способность, были ниже среднего показателя.



Стоит отметить, что практически все порошки, протестированные специалистами, демонстрировали повышенный "индекс токсичности". Лишь средство Sorti на общем фоне выглядело относительно безопасным, констатировали эксперты в отчете, который размещен на портале "Росконтроля".



Автор: Злата Богатова

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