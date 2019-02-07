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Французского посла в Италии отозвали в Париж для консультаций
00:00
Фото: livejournal.com
Париж объявил об отзыве посла в Италии для консультаций, передает РИА Новости.
Сообщив об этом, в МИД Франции отметили, что в двусторонних отношениях в последнее время сохраняется определенная напряженность.
Внешнеполитическое министерство Франции в четверг, 7 февраля, распространило коммюнике, в котором говорится об отзыве Парижем своего посла в Италии для проведения консультаций. Причиной этого стали высказывания некоторых итальянских политических деятелей.
Объединенные общей историей, Франция и Италия совместными усилиями в прошлом создавали единую Европу и трудились во имя мира, подчеркнули представители официального Парижа. Испытывая глубокую привязанность к дружеским отношениям с Римом, французские власти считают, что эти связи как никогда важны сейчас для решения насущных задач.
Вместе с тем, в сообщении ведомства отмечается, что на протяжении последних месяцев Франция продолжает оставаться "объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений".
Напомним, ранее французский лидер Эмманюэль Макрон отказался комментировать критику в свой адрес от итальянских политиков Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини. Представители официального Рима, упоминая "исторические отношения дружбы", позволяли себе достаточно резкие высказывания о главе Франции.
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