Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Макрон не намерен отвечать критиковавшим его итальянским министрам

28.1.2019 14:03

Фото: cyprusbusinessmail.com



Французский лидер не собирается реагировать на критику итальянских министров, передает ТАСС.



Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил о том, что французы "не заслуживают такого президента".



Как заявил французский президент Эмманюэль Макрон, он не собирается как-либо реагировать на критику в свой адрес, с которой ранее выступили итальянские политики Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини. Глава Франции заговорил об этом накануне в Каире, где находится сейчас с официальным визитом. В ходе встречи с представителями СМИ Макрон подчеркнул, что не намерен "отвечать, все это не представляет интереса". Политик лишь сказал, что итальянский народ является другом французского и "заслуживает руководителей, соответствующих высоте его истории".



Во вторник должны состояться переговоры Эмманюэля Макрона и главы правительства Италии Джузеппе Конте. Встреча пройдет в рамках саммита стран Юга Европы, организованного на Кипре. Французский лидер прибудет туда из Каира.



Ранее глава итальянского кабмина подчеркивал "исторические отношения дружбы" двух стран, однако министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о том, что народ Франции "не заслуживает такого президента". Кроме того, итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо, возглавляющий ведомство экономического развития, труда и социальной политики, обвинил Париж в том, что он "разоряет Африку". Итальянский министр при этом отметил, что политика "колонизации" французских властей подталкивает жителей этого континента к переселению в Европу.



После реплик итальянских министров в МИД Франции была вызвана посол Италии в Париже Тереза Кастальдо. Французские дипломаты подчеркивали, что такого рода "необоснованные заявления" необходимо воспринимать с учетом внутренней политики Италии. Указав на неприемлемость реплик, парижские власти напомнили итальянскому дипломату о "границах, которые должны соблюдаться" в целях сохранения дружественных двусторонних отношений.



Автор: Злата Богатова

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