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Психически больная египтянка 10 лет продержала сына в заточении
7.2.2019 21:49
Фото: excursor.ru
Сумасшедшая египтянка на протяжении десяти лет держала сына в заброшенном доме, передают зарубежные СМИ.
Сейчас юноше, которого уже вызволили из заточения полицейские, семнадцать лет.
О шокирующем происшествии рассказывает телевизионный канал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники в правоохранительных органах северной провинции Гарбия. Жительница одного из селений этого египетского региона в течение десяти лет удерживала в неволе собственного сына.
Обнаружить мальчика, который долгое время считался погибшим, смогли местные жители. Проходя мимо заброшенного здания, расположенного на окраине поселка, люди услышали доносившиеся оттуда жалобные стоны, однако войти в помещение им не удалось - путь преградила пожилая женщина.
Люди решили обратиться в полицию, рассказав о подозрительном происшествии. В результате правоохранители, прибыв к месту ЧП, обнаружили, как пожилая местная жительница выводит из здания обросшего подростка. Юноша в тот момент громко плакал и бессвязно мычал.
Как оказалось, примерно десять лет назад овдовевшая женщина решила спрятать от родственников мужа своего единственного сына, которому тогда было семь лет, в одной из комнат заброшенного здания. Мальчик был насильно помещен в темное помещение без воды и электричества, куда даже не проникали солнечные лучи. Семье женщина пояснила, что мальчик погиб в ДТП.
Эксперты уже провели обследование египтянки. По мнению специалистов, у женщины серьезное расстройство психики.
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